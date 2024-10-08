بلدية الكويت: فريق إزالة مخالفات محافظة الجهراء ينجز حملة إخلاء واسعة للأراضي استمرت 3 أشهر شمال البلاد

أعلنت بلدية الكويت إنجاز الفريق الرقابي في قسم إزالة المخالفات بمحافظة الجهراء الأعمال الميدانية في إخلاء (ميادين الأديرع) بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية والبيئة والزراعة في شمال البلاد.

وقالت إدارة العلاقات العامة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الفريق الرقابي قام بتطهير مساحة تقدر بمليون و200 ألف متر مربع شملت إزالة ما يقارب 160 عزبة مقامة في المناطق الصحراوية المحيطة ب(ميادين الأديرع) العسكرية شمال البلاد.

وأوضح البيان أنه في ختام الحملة التي استمرت ثلاثة أشهر من مايو حتى يوليو الماضيين قامت وزارة الدفاع بتنظيم حفل تكريم لفريق بلدية الكويت والجهات المشاركة على الجهود الميدانية الكبيرة التي تم إنجازها في المناطق المحيطة بالمعسكرات.