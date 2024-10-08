وزيرة الأشغال: مشاركتنا في مؤتمر “غلوبال ريل” فرصة مهمة لتطوير قطاع النقل

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الثلاثاء ان مشاركة دولة الكويت في المؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (غلوبال ريل) فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير البنية التحتية وقطاع النقل السككي في الكويت.

وقالت الوزيرة المشعان التي تترأس وفد دولة الكويت إلى المؤتمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أهمية الدورة الأولى لمعرض ومؤتمر (غلوبال ريل) تكمن أيضا في موضوع شعاره (تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي) لاسيما أنه يجمع نخبة من قادة قطاع النقل والسكك الحديدية والخبراء الاستراتيجيين والمختصين لمناقشة التوجهات العالمية بشأن السكك الحديدية وتوفير بنية تحتية مستدامة للقطاع والتحديات الخاصة بهذا المجال.

وأشارت إلى أن الفريق الفني المرافق لها حريص على تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الأخرى علاوة على بقية التجارب الرائدة في العالم مبينة أنها ستقوم بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر لهذا الغرض خصوصا أنه سيتيح الفرصة للالتقاء بالوفود الدولية المشاركة والاستفادة من خبراتها في تطوير البنية التحتية.

وعلى هامش المؤتمر اجتمعت الوزيرة المشعان مع وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي سهيل المزروعي لبحث العلاقات الثنائية في مختلف مجالات البنية التحتية والسكك الحديدية والخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال ومنها الاماراتية وكيفية استفادة الكويت منها.

كما قدمت الوزيرة المشعان للوزير المزروعي درعا تكريما لجهوده المبذولة في تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي.

وأعربت عن الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال والدعوة الموجهة للكويت للمشاركة في المؤتمر والمعرض متمنية أن يحقق المؤتمر النتائج المرجوة في تحقيق أهدافه سواء على المجال المحلي أو الخليجي أو الإقليمي والدولي.

وكانت أعمال الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية انطلقت في وقت سابق اليوم في أبوظبي بمشاركة دولة الكويت ممثلة بوزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان وسط مشاركة واسعة إقليمية ودولية بواقع 300 جهة عارضة من أكثر من 40 بلدا.

ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه شركة (قطارات الاتحاد) ويقام برعاية نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمدة ثلاثة أيام إلى تعزيز التعاون بين الدول في مجالات النقل والمواصلات والبنية التحتية تحت شعار (تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي).