سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل ولي عهد دبي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة وسبل تعزيز آفاق التعاون تجسيدا للروابط والأواصر المشتركة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة عن الجانب الإماراتي معالي وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي ومعالي وزير دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ومعالي وزير الرياضة الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي ومعالي وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ومعالي وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي ومعالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء ومعالي وزير دولة خليفة بن شاهين المرر ومعالي رئيس جهاز أمن الدولة بدبي الفريق طلال حميد بالهول وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حضرها عن الجانب الكويتي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر ومعالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل ومعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نورة سليمان الفصام وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين وسعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح.