سمو ولي العهد يستقبل ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل لسموه حفظه الله تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهما لسموه حفظه الله بموفور الصحة ودوام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد حفظه الله تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والنمو في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

حضر المقابلة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.