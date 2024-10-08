سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد سفراء جنوب السودان وهندوراس وبنغلاديش والجزائر وقيرغيزية

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير عوض الكريم إراستو إبراهيم سفيرا لجمهورية جنوب السودان والسفير فرانسيسكو خوسية هيريرا ألفارادو سفيرا لجمهورية هندوراس والسفير سيد طارق حسين سفيرا لجمهورية بنغلاديش الشعبية والسفير عبدالقادر قاسمي الحسني سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والسفير نورلان كاجكينبايفيتش توقوبايف سفيرا لجمهورية قيرغيزية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير فرانسيسكو خوسية هيريرا ألفارادو سفيرا لجمهورية هندوراس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير سيد طارق حسين سفيرا لجمهورية بنغلاديش الشعبية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير عبدالقادر قاسمي الحسني سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير نورلان كاجكينبايفيتش توقوبايف سفيرا لجمهورية قيرغيزية