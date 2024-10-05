وصول عدد من الطائرات إلى مطار بيروت تحمل مساعدات إنسانية وطبية للبنان

وصول عدد من الطائرات إلى مطار بيروت تحمل مساعدات إنسانية وطبية للبنان

استقبل مطار (رفيق الحريري الدولي) في بيروت اليوم السبت عددا من الطائرات التي تنقل على متنها مساعدات إنسانية وطبية للبنان.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان عن وصول طائرة مساعدات تحمل مواد غذائية مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية.

وتتضمن طائرة المساعدات الأردنية مساعدات طبية وإنسانية لصالح الجيش اللبناني وقد تسلمها ممثل قائد الجيش العميد جمال مكرزل الذي شكر دعم الأردن وقيادته المستمر للشعب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن طائرة مساعدات طبية لصالح وزارة الصحة مقدمة من (منظمة الصحة العالمية) قادمة من دبي وصلت إلى المطار.

من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن طائرتين مصرية وإماراتية محملتان بمواد إغاثية وطبية حطتا في مطار (رفيق الحريري الدولي) في بيروت وكان في استقبالهما منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الصحة فراس الأبيض ووزير الاقتصاد أمين سلام وسفير مصر لدى لبنان علاء موسى ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

وتوجه الوزير ياسين بالشكر لمصر وقيادتها ل”تلبية النداء اللبناني والاستجابة العاجلة من خلال جسر جوي لنقل دعم إغاثي وطبي ومواد إيواء لأهلنا النازحين”.

وقال ياسين “نقوم أيضا باستقبال طائرة إماراتية جديدة بعد طائرتين أخريين وصلتا بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد لإنشاء جسر جوي ونقل مساعدات عاجلة إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار”.

وأضاف “هذه الاستجابة الإنسانية من قبل الدول العربية والصديقة ستسهم في تغطية الحاجات وتساعد في تخفيف الجراح عن أهلنا النازحين”.

من جهته قال السفير المصري إن الطائرة “تحمل 22 طنا من المواد الغذائية والطبية والاعاشات” التي يحتاجها النازحون لافتا إلى أن “رحلات أخرى ستأتي وفقا لاحتياجات الحكومة اللبنانية”.

وتسلمت وزارة الصحة اللبنانية شحنة أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وكان لبنان قد تسلم أمس شحنة مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.