رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية تؤكد أهمية تبادل الخبرات لدعم المرأة وتعزيز دورها في تنمية المجتمع

أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح أهمية تبادل الخبرات ووجهات النظر في مختلف الممارسات المبتكرة لدعم المرأة وتعزيز دورها للمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع من خلال اعتماد السياسات والاستراتيجيات الشمولية لبناء قدرات المرأة.

وأشارت الشيخة فادية في تصريح صحفي اليوم السبت عقب استقبالها سفير جمهورية أوزبكستان لدى الكويت ايون خان يونسوف إلى أهمية التعاون الدولي من أجل تطوير قدرات المرأة الإبداعية في مختلف المجالات والتعرف على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتبادل أفضل الخبرات حول كيفية زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بمختلف القطاعات.

ولفتت إلى تعاون الاتحاد المثمر مع المنظمات المعنية في جمهورية أوزبكستان لتقديم الدعم والمساعدة بين الطرفين في حماية حقوق المرأة ومصالحها الشرعية وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وتعزيز العلاقات الودية بينهما مؤكدة أن مثل هذا التعاون يسهم في تعزيز قدرات المرأة.

وأشارت إلى ما يقوم به الاتحاد من خطوات مدروسة نحو بناء مجتمع متوازن ومترابط قائم على احترام حقوق المرأة وتعزيز دورها في بناء نهضة البلاد ومستقبلها والعمل على تمكينها في مختلف الميادين من خلال تعزيز ثقافة التشارك والمساواة في الحقوق والواجبات.