وزارة الصحة تطلق غدا حملة التبرع بالدم “معا للأبد سورا للوطن 9”

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاقها غدا الخميس حملة للتبرع بالدم تحت عنوان (معا للأبد سورا للوطن) للسنة التاسعة على التوالي تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بالتزامن مع الذكرى الـ34 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.

وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة الدكتورة ريم الرضوان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنه سيتم استقبال المتبرعين في بنك الدم المركزي بمنطقة الجابرية وجميع مراكز التبرع بالدم التابعة للادارة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء مشيرة إلى أنه سيتم توزيع هدايا تذكارية للمتبرعين.

وأوضحت الرضوان أن الحملة تهدف للتذكير بالتلاحم الوطني بكل أطيافه ودور الشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم فداء للكويت مشيرة إلى أن الحملة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة ببنك الدم المركزي والجهات ذات المسؤولية المجتمعية.

ولفتت إلى مشاركة السلك العسكري ممثلا بالجيش والشرطة والحرس الوطني إلى جانب قوة الإطفاء العام وذلك إيمانا منهم بأهمية التبرع وانطلاقا من دورهم الوطني وواجبهم الإنساني.

وذكرت أن الحملة يشارك بها أيضا عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي والأهلي موضحة أنها تسعى إلى ترسيخ مفهوم العمل الانساني والتطوعي وتعزيز التكافل الاجتماعي ونشر ثقافة التبرع.

ودعت الرضوان المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الحملة للتعبير عن حبهم للكويت بهذه المناسبة الوطنية وزيادة أعداد المتبرعين في هذا العام لافتة إلى الحاجة المستمرة للتبرع بالدم بلا انقطاع وذلك لمساعدة جميع المرضى.