جامعة الكويت تعلن عن نتائج قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور فاضل عباس عزيز بأنه قد تم الانتهاء من عملية توزيع طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول، وذلك خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للعام 2024/2025، وتم قبول 8880 طالباً وطالبة، مؤكداً على قبول جميع الطلبة الذين اختاروا جميع التخصصات المستوفين لشروط القبول فيها ضمن طلب الالتحاق.

وأوضح أن هذا العدد لا يتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية وجامعة عبد الله السالم والذين فضلوا الاستمرار في بعثاتهم الدراسية بدلاً من جامعة الكويت وكذلك الطلبة الذين اختاروا عدداً من الرغبات لا يتفق معدلهم المكافئ أو نسبتهم الثانوية والحدود الدنيا التي انتهت إليها عملية القبول في ضوء الأعداد المحددة في هذه التخصصات من قبل الكليات المعنية، مؤكداً على إمكانية تقديمهم لطلب التحاق جديد للفصل الثاني القادم في الموعد الذي ستعلنه عمادة القبول والتسجيل لاحقاً، حيث إنه وفقاً لقرار مجلس الجامعة لا يسمح بإجراء أي تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء الفترة المحددة لاستلام الطلبات.

وحرصاً على أن تكون أسس قبول الطلبة واضحة للجميع، فقد تقرر نشر المعدلات المكافئة الدنيا للقبول في كافة التخصصات والكليات كما هو موضحٌ بالجدول رقم (1) المرفق، علماً بأن الرمز الرقمي المذكور قرين اسم كل طالب هو رمز التخصص المقبول فيه ويمكنه معرفة التخصص بالرجوع إلى جدول النسب الدنيا، حيث يذكر الرمز الرقمي قرين اسم التخصص. كما يمكن للطالب معرفة تخصص قبوله من خلال الدخول على طلب التحاقه أو من خلال تطبيق سهل.

كما أكد على أن التنافس على مقاعد جميع الكليات كان وفقاً للمعدل المكافئ أو نسبة الثانوية دون تمييز بين الذكور والإناث المتقدمين إلى الجامعة أو بين الكويتيين وأبناء الكويتيات، علماً بأن المعدل المكافئ يحتسب بناءً على نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية المطلوبة لكل كلية والتي يؤديها كل طالب قبل التحاقه بالجامعة بالإضافة إلى نسبة الطالب في الشهادة الثانوية.

وأوضح الدكتور فاضل عزيز أنه على الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني المتقدمين على شبكة الإنترنت والفئات المتقدمة بطلبات التحاق بصالة القبول والتسجيل سداد رسوم 10 د.ك عن طريق نظام الدفع KNET بعد إعلان نتائج القبول وذلك حتى يتم اعتماد القبول في جامعة الكويت من خلال الدخول على نظام القبول الإلكتروني. علماً أنّه غير مطلوب المراجعة وتسليم المستندات في صالة القبول والتسجيل للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات. أما الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات خريجو الثانوية الأمريكية والإنجليزية فعليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل لتسليم مستنداتهم واعتماد قبولهم خلال الفترة من 30-7 حتى 1-8-2024 من خلال مواعيد يتم تحديدها بواسطة رسائل نصية.

وأفاد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بأنه على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم من الكويتيين وأبناء الكويتيات الذين قاموا بتقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيًا خلال المواعيد المحددة تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم. على أن يتم قبولهم وفقاً للحدود الدنيا المعلنة للكليات والتخصصات. مؤكداً أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة استلام طلبات الالتحاق.

وقد حددت عمادة القبول والتسجيل موعدًا لتسجيل الطلبة المستجدين في المقررات الدراسية من تاريخ 18-8-2024 إلى 22-8-2024 الجاري، وسيخصص موعد لتسجيل كل طالب يرسل له أو لها عن طريق الرسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة للطلبة المستجدين وأيضا يمكن للطلبة المستجدين معرفة مواعيد تسجيلهم من خلال الموقع الإلكتروني.

كما عبر الدكتور القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل عن امتنانه لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني ومدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور نواف المطيري على جهودهم ودعمهم المستمر في نجاح عملية القبول.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور فاضل عزيز بالشكر لعمداء الكليات وفريق عمل إدارة القبول وعلى رأسهم السيدة سمر العوضي مدير إدارة القبول، كما تقدم بالشكر لموظفي مركز نظم المعلومات وموظفي إدارة الأمن والسلامة لجهودهم الطيبة وتعاونهم المثمر خلال فترة استلام أوراق الطلبة المستجدين للعام الجامعي 2024/2025.