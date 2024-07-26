وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة

وزيرة الدولة لشؤون الشباب: أبطالنا في أولمبياد باريس 2024 عقدوا العزم على حسن تمثيل الكويت

26 يوليو، 2024
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قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الجمعة إن أبطال الكويت في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) “بذلوا الجهد وعقدوا العزم على حسن تمثيل بلادهم في المحفل الرياضي الأهم على الإطلاق عالميا”.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) التي تترأس وفد دولة الكويت في حضور حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية.

وأعربت الحويلة عن سعادتها وفخرها بمشاركة شابات وشباب الكويت في دورة الألعاب الأولمبية في نسختها ال33 المقامة في باريس حتى ال11 من أغسطس المقبل.

ودعت الشعب الكويتي إلى دعم أبطال الكويت وتشجيعهم في مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية.

وأوضحت الحويلة أن دولة الكويت ممثلة باللجنة الأولمبية الكويتية تنافس بتسعة لاعبات ولاعبين في ألعاب القوى والرماية والمبارزة والشراع والتجديف والسباحة آملة أن يتمكن أبناء وبنات الكويت من تحقيق الإنجازات المرجوة.

وقد شاركت الكويت في 14 مناسبة سابقة لدورات الألعاب الأولمبية الصيفية حيث كانت المشاركة الأولى في أولمبياد مكسيكو عام 1968 بمشاركة لاعبين في حين كانت أكبر مشاركة لوفد الكويت الرياضي في أولمبياد موسكو عام 1980 ب56 لاعبا وكانت أول مشاركة للمرأة الكويتية في أولمبياد أثينا 2004.

المصدر
كونا
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26 يوليو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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