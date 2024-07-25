وزارة الداخلية

الداخلية: ضبط 21 متهماً بحوزتهم 20 كيلو مخدرات و10,000 حبة و178 زجاجة خمر و43 سيجارة الكترونية بداخلها حشيش

25 يوليو، 2024
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استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (21) متهماً في (16) قضية وبحوزتهم نحو (20) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال – شبو – حشيش – ماريجوانا – هيروين) وحوالي (10,000) حبة من المؤثرات العقلية و(178) زجاجة خمر و(43) سيجارة الكترونية بداخلها مادة الحشيش المخدرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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25 يوليو، 2024
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