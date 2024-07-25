وزير الصحة: افتتاح وحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي يعكس التزامنا بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن افتتاح وحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي (قطاع E) اليوم الخميس يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة المهنية وسلامة المرضى.

وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي عقب الافتتاح إن هذه الوحدة تشكل إضافة جديدة واستكمالا لجهود وزارة الصحة في تذليل العقبات وتيسير الخدمات الصحية للمواطنين حيث تم تجهيزها بـ 20 جهاز غسيل كلوي وفق أحدث التقنيات ويعمل بها فريق من الأطباء والممرضين المختصين على أعلى المستويات.

وأضاف أن هذه الوحدة ستوفر خدمة غسيل الكلى بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مريضا موضحا أن عدد المرضى المداومين على غسيل الكلى من سكان مدينة صباح الأحمد السكنية يبلغ حوالي 25 مريضا “مما يخفف العبء عليهم في التنقل إلى مستشفى العدان ثلاث مرات أسبوعيا للغسيل ويعزز راحتهم ويقلل من المشقة”.

ولفت إلى التزام الوزارة بتوفير أحدث الخدمات والأجهزة وإعداد الكوادر المتخصصة لتقديم رعاية صحية متكاملة ترتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتضع المريض في مركز الاهتمام.

من جانبه قال رئيس وحدة أمراض الكلى في مركز (محمد الخزام لأمراض وغسيل الكلى) في مستشفى العدان الدكتور بسام الهلال في تصريح مماثل إن افتتاح الوحدة يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع مناطق الكويت وفق المعايير العالمية.

وأضاف الهلال أن المركز الجديد من شأنه المساهمة في تقديم أفضل خدمة لمرضى الفشل الكلوي وبأقل مشقة ممكنة كما يقلل من الازدحام والضغط على مركز محمد الخزام في مستشفى العدان الذي يخدم أكثر من 450 مريضا في المنطقة.

وبين أن افتتاح الوحدة في مدينة صباح الأحمد يأتي عقب افتتاح مركز علي صباح السالم لغسيل الكلى الشهر الماضي حيث يبلغ عدد المرضى المداومين على غسيل الكلى من سكان ضاحية علي صباح السالم نحو 30 مريضا “مما يعكس حرص الوزارة على توسيع نطاق الخدمات الصحية وتوزيعها بشكل متوازن على المناطق كافة”.

وزير الصحة يتفقد وحدات غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح وحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي (قطاع E)