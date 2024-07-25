وزير الصحة يفتتح مبنى المستودعات في مستشفى العدان الجديد المخصص للتخزين الاستراتيجي للأدوية

افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس مبنى المستودعات الطبية الذي يشكل جزءا رئيسيا من مشروع مستشفى العدان الجديد والمخصص للتخزين الاستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية خالد الياسين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الافتتاح إن المبنى تم تنفيذه عبر قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع في الوزارة بمساحة 11 ألف متر مربع وبارتفاع 14 مترا وطاقة تخزينية قدرها 8000 وحدة تخزينية أي بزيادة عن السعة التخزينية السابقة بنحو 35 بالمئة.

وأوضح الياسين أن المستودعات تضم مناطق لتخزين الأدوية وأخرى لتخزين المستهلكات الطبية مجهزة وفق أفضل المعايير العالمية لضمان جودة وسلامة المواد المخزنة وتتميز بأرفف متعددة الاستخدام ذات جودة عالية بالإضافة إلى أرفف ومستودعات مبردة للمواد التي تتطلب درجات حرارة منخفضة.

وذكر أنه تم ربط المخزن مع إدارة نظم المعلومات وإدارة المستودعات الطبية لتسهيل المتابعة والصرف مبينا أن المبنى يغطي منطقة الأحمدي الصحية بمرافقها ومستشفى العدان والمراكز الصحية.

وأشار إلى أن هذا الافتتاح يأتي ضمن جهود وزارة الصحة في تعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير بيئة تخزين آمنة وفعالة للأدوية والمستهلكات الطبية بما يتماشى مع رؤية الكويت لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يوجه أحد قياديي الوزارة الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية خالد الياسين وزير الصحة أثناء جولته في مبنى المستودعات الطبية