وزارة التربية تعتمد التقويم الدراسي للعام 2024-2025

اعتمدت وزارة التربية اليوم الخميس التقويم الدراسي للعام 2024-2025 ويشمل دوام جميع العاملين والمتعلمين من مختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال وتسجيل طلبة المنازل كما يشمل الإجازات والعطل الرسمية.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي إنه وفقا للتقويم يبدأ دوام متعلمي الصف الأول في المرحلة الابتدائية 16 سبتمبر المقبل على أن يبدأ دوام باقي المتعلمين في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية 17 سبتمبر المقبل فيما يبدأ دوام رياض الأطفال في 18 سبتمبر.

وبحسب التقويم الدارسي تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في 19 يناير حتى 30 الشهر ذاته في وقت يبدأ دوام الفصل الدراسي الثاني في الثاني من شهر فبراير لكل المراحل.

أما نهاية دوام رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فتكون يوم 29 مايو المقبل بحيث تجرى امتحانات نهاية العام الدراسي للمرحلة المتوسطة في الفترة ما بين 21 و 29 مايو 2025.

وبالنسبة إلى المرحلة الثانوية تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي في الفترة ما بين 21 مايو حتى 2 يونيو 2025 فيما حددت مواعيد امتحانات الصف الـ12 في الفترة بين 11 و23 يونيو 2025.