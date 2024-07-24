التعليم العالي: قبول 284 طالبا وطالبة بخطة شواغر البعثات الخارجية للعام الدراسي 2025/2024

التعليم العالي: قبول 284 طالبا وطالبة بخطة شواغر البعثات الخارجية للعام الدراسي 2025/2024

أعلنت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم اليوم الأربعاء قبول 284 طالبا وطالبة من حملة الثانوية العامة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الدراسي 2025/2024.

وقالت الملحم في تصريح صحفي إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني اعتمد قبول 284 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي ليصبح إجمالي عدد المقبولين في خطة البعثات السنوية وخطة الشواغر للبعثات الخارجية 3609 طلاب للعام الجامعي 2025/2024.

ودعت الطلبة للالتزام بمواعيد الحضور التي ستحددها الوزارة لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث مشددة على أهمية متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة للاطلاع على الإعلانات والأخبار التي تهم الطلبة المبتعثين.