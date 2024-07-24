الأركان العامة للجيش الكويتي

رئاسة الأركان: فتح باب التطوع للإلتحاق بالخدمة العسكرية لدورة ضباط الصف ولدورة الأفراد

24 يوليو، 2024
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي – هيئة الإدارة والقوى البشرية فتح باب التطوع للإلتحاق بشرف الخدمة العسكرية لدورتي ضباط الصف والأفراد من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم بعد الثانوية وشهادة الثانوية العامة وما يعادلها وشهادة الحادي عشر وما دون.

وقالت (الأركان) في بيان صحافي، إن التسجيل في الدورة اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الثامن من شهر أغسطس المقبل عبر موقع وزارة الدفاع (https://vc.kuwaitarmy.gov.kw).

وذكرت أن الشهادات الجامعية المطلوبة هي بكالوريوس هندسة حاسب آلي وما يعادلها وبكالوريوس حاسب آلي وما يعادلها وبكالوريوس محاسبة ودبلوم حاسب آلي ودبلوم محاسبة وجميع شهادات دبلوم بعد الثانوية وشهادة الثانوية العامة وما يعادلها وشهادة الحادي عشر وما دون.

المصدر
الجيش الكويتي
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24 يوليو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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