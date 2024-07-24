سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 41 سنتا ليبلغ 83.90 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 41 سنتا ليبلغ 90ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 31ر84 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعالميا تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 39ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 01ر81 دولار للبرميل في حين انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44ر1 دولار ليبلغ 96ر76 دولار.

وانخفضت أسعار النفط أمس بنحو 2 في المئة بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الطلب في الصين بعد قرار البنك المركزي الصيني يوم أمس الأول خفض أسعار الفائدة لمدة 5 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس عند 85ر3 بالمئة في إطار سعيه لتعزيز النمو الاقتصادي هناك.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ حذر في إحاطة قدمها أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن من تداعيات التطورات الأخيرة في البحر الأحمر الأمر الذي من شأنه تهديد إمدادات النفط العالمية.