لاعبو الكويت يحرزون المركزين الأول والثاني في بطولة “دريم فاستيفال” للفنون القتالية باليابان

أضاف الوفد الكويتي للعبة (شنكيوكشن) كاراتيه للفنون القتالية إنجازا جديدا للرياضة الكويتية محققا المركزين الأول والثاني في بطولة (دريم فاستيفال) التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو يومي 20 و21 يوليو الجاري.

وتمكن اللاعب عبدالوهاب الصالح من تحقيق المركز الأول في البطولة بعد خوضه ثلاث مباريات فيما حقق أياد الصالح المركز الثاني بعد خوضه أربع مباريات في وقت قدم لاعبو الكويت مستويات فنية لفتت أنظار المشاركين في البطولة التي شهدت أكبر عدد وفئات وحضور منذ انطلاقتها.

وقال اللاعب الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب وصول الوفد إلى الكويت اليوم الثلاثاء إن المشاركة في مثل هذه البطولات القارية تعتبر مسؤولية كبيرة في تمثيل الكويت في المقام الأول.

وأعرب الصالح عن الفخر بتحقيق المركز الأول ورفع علم الكويت عاليا مهديا هذا الفوز إلى القيادة السياسية التي تدعم الشباب بشكل دائم ومستمر مضيفا أن تحقيق المركز الأول في بطولة بهذا الحجم يعتبر حلما شخصيا بالنسبة له.

وأضاف أن تحقيق هذا المركز أتى بعد عمل مضن وإصرار كبيرين منه ومن زملائه دون نسيان فضل الطاقم الفني الذي ساهم بشكل مباشر ولجميع من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز.

من جهته أهدى رئيس فرع لعبة شنكيوكشن كاراتيه في الكويت (السنسيه) عبدالله البنوان في تصريح مماثل لـ(كونا) هذا الفوز التاريخي إلى القيادة السياسية وللحكومة على دعمهما غير المحدود للاعبيه.

وقال البنوان إن ذلك الدعم شمل توفير كل سبل النجاح للاعبين وتسهيل مهمتهم سواء من ناحية التجهيز للبطولة أو من الناحية المعنوية مما عكس مستوياتهم التي قدموها وتحقيق مراكز ساهمت برفع اسم الكويت في المحافل الدولية.