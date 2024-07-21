صباح الأحمد للموهبة يؤكد دعم طلبته المشاركين بأولمبياد “الكيمياء والفيزياء 2024” بالسعودية وإيران

أكد مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حرصه على تقديم الدعم لأبنائه الطلبة المشاركين في الأولمبياد الدولية للكيمياء التي تستضيفها المملكة العربية السعودية من 21 إلى 30 يوليو الجاري وفي أولمبياد الفيزياء في ايران من 20 إلى 30 الحالي بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية.

وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في تصريح صحفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد إن دعم المركز لطلبته المشاركين في المحافل العلمية العالمية ينطلق من استراتيجيته وتماشيا مع توجيهات مجلس ادارته في تنمية قدرات ومهارات الطلبة وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة للمساهمة في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

وثمن الديحاني تعاون وزارة التربية بجميع قطاعاتها في هذا الشأن إذ تم تشكيل لجنة تنسيقية بين الجانبين لترتيبات مشاركة الطلبة في أولمبياد الكيمياء والفيزياء 2024 لافتا إلى وجود خطة تدريبية قصيرة المدى لهذا العام أشرف عليها المركز لإعداد وتدريب المتعلمين على مستوى الأسئلة في مثل هذه الاختبارات.

وأوضح أنه تم إعداد الطلبة أفضل إعداد قبل المشاركة في الأولمبياد من خلال استقدام الدكتور بيتر بوغارد من جامعة (كامبريدج) وكلية لندن العالمية إحدى أفضل الجامعات العالمية وهو أيضا أحد أعضاء اللجنة العليا لأولمبياد الكيمياء في السنوات السابقة.

وذكر أنه تم أيضا التكفل باستقدام مدرب متخصص في الفيزياء هو الأستاذ حسين الراشد من جامعة سوانزي ببريطانيا لتدريب الطلبة على هذا النمط من الأسئلة حيث توليا كلاهما القيام بالتدريبات اللازمة للطلبة الكويتيين المشاركين في أولمبياد الكيمياء والفيزياء لهذا العام.

وأشار إلى حرص المركز على استقدام الكفاءات من المدربين العالميين والمحليين لوضع الخطط التدريبية الاحترافية المستقبلية طويلة الامد لتعزيز مشاركة دولة الكويت في الأولمبياد الدولية استعدادا للمشاركات القادمة ابتداء من العام 2025.

ويشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي في العاصمة السعودية الرياض كل من الطلبة (محمد الناجم – علي بهبهاني – طيبة الدمخي – فيصل محمد) كما يشارك في أولمبياد الفيزياء بمدينة أصفهان الإيرانية كل من (أحمد حسن – حسين العوضي – سالم العجمي – سلمان حسين – جاسم جاسم).