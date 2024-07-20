وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل في شواغر البعثات الخارجية

اعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام (2025/2024) لخريجي الثانوية العامة (النظام الموحد) أو ما يعادله بقسميه العلمي والأدبي للحاصلين على الثانوية في عامي 2022-2023 و2023-2024 وذلك عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من مساء اليوم السبت وحتى 22 من الشهر الحالي.

وقالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم في بيان انه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني تم اعتماد خطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام (2025/2024).

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للطلبة الكويتيين اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم السبت وحتى نفس التوقيت من يوم الاثنين المقبل وذلك لإعطاء أكبر فرصة ممكنة لكافة ابنائنا الطلبة والطالبات.

وأوضحت الملحم أنه يشترط للتسجيل بخطة بعثات الشواغر في التخصصات الطبية (طب بشري وطب الأسنان) في الدول الأجنبية تقديم شهادة اختبار الأيلتس (الأكاديمي/ UKVI) بدرجة 5ر6 كحد أدنى وألا تقل عن 6 درجات في أي بند من بنود الاختبار أو ما يعادل ذلك للدرجة الكلية والبنود في اختبار التوفل أما التخصصات الطبية في الدول العربية فهي وفق الشروط المعلنة في خطة الشواغر.

وأضافت أنه يجب الاطلاع على التخصصات المدرجة في الخطة وتوصيفها العلمي وشروط القبول بالجامعات لكل تخصص حيث تم إدراج التخصصات في خطة الشواغر بالنسب المئوية المعتمدة بخطة البعثات السنوية.

ولفتت إلى أنه سيتم الفرز وفق أدنى نسبة تم قبولها بكل تخصص في خطة البعثات السنوية باستثناء التخصصات الطبية والتخصصات الهندسية بكافة فروعها.

وذكرت الملحم أنه في حال رغبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2024-2025 أو بخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية أو بعثات التميز بالتقديم لخطة بعثات الشواغر فإنه يجب عليهم الانسحاب من تلك البعثة حتى يتسنى لهم التسجيل في خطة الشواغر.

وأكدت أنه على جميع الطلبة والطالبات المتقدمين لخطة الشواغر ضرورة الاطلاع على شروط التسجيل حيث يعتبر تسجيل الطالب لاغيا في حال عدم إدخال أو استكمال المستندات المطلوبة المحددة في الموقع الالكتروني للوزارة قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل مع أهمية اختيار الطلبة الراغبين في التقديم لخطة الشواغر 8 رغبات كحد أقصى وفقا للشروط المذكورة لكل تخصص في كل دولة.

وبينت أن معايير الفرز للقبول في خطة الشواغر للبعثات الخارجية تتم وفق المعدل المكافئ للتخصصات الطبية والهندسية ومعدل الثانوية العامة لباقي التخصصات وترتيب رغبات الطالب وعدد المقاعد المحددة في التخصصات الطبية وفقا للاتفاقيات مع الجامعات في دول الإيفاد.