بنك برقان يحتفل بعودة برنامج رؤية لتطوير الكفاءات في نسخته الجديدة لعام 2024

أطلق بنك برقان برنامج رؤية لتطوير الكفاءات لعام 2024 والذي يتضمن اختيار 50 موظفاً من كفاءات البنك، وذلك في منطقة “The Rock” بمقر البنك الرئيسي، وبحضور أعضاء الإدارة التنفيذية بالإضافة إلى زملاء العمل الذين اجتمعوا لتشجيع أقرانهم. ويهدف البرنامج إلى دعم النمو المهني والشخصي للموظفين ذوي الأداء الأفضل والموظفين الجدد في بنك برقان في مختلف الأقسام والمستويات الوظيفية من خلال خطط تطوير مصمّمة خصيصاً للاستجابة لمتطلبات السوق سريعة التغير والتقنيات الجديدة الناشئة في الصناعة. كما يعتبر “رؤية” جزءاً من استراتيجية بنك برقان الراسخة لتطوير رأس المال البشري، والهادفة إلى تعزيز المهارات الشخصية والمهنية لموظفيه والكفاءات الكويتية وفقاً لتوصيات بنك الكويت المركزي.

وخلال الاحتفال، قال السيد/ بشار القطان، مدير تنفيذي – التعلم وتطوير الكفاءات بالإنابة في بنك برقان: “في كل مؤسسة ناجحة، هناك كفاءات مبدعة ومتحمّسة للنمو والتعلم وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات اليومية. بعد النجاح الكبير الذي حققه خريجو رؤية في أول نسختين من البرنامج، نحن فخورون جداً بالإعلان عن اختيار 50 من الكفاءات الاستثنائية للالتحاق بالنسخة الثالثة. بناءً على تفانيهم المستمر وحسهم العالي بالمسؤولية، أنا متأكد أن كفاءات برنامج رؤية الجدد سوف يتفوقون ويكتسبون من هذه التجربة دافعاً أقوى للمساهمة في النمو المتواصل لبنك برقان وقيادة فرقهم نحو تحقيق إنجازات أكبر. نيابة عن الإدارة التنفيذية لبنك برقان وجميع الموظفين، أهنئ دفعة رؤية الجديدة وأتمنى لهم التوفيق في هذه الرحلة المثمرة للنمو والتطوير”.

وأشار القطان إلى أن بنك برقان قام بتطوير برنامج رؤية، بمنهج حديث ومسارات جديدة، مثل مسار “قادة المستقبل”، المخصص للموظفين الجدد من خريجي الجامعات، كجزء من خطة البنك طويلة الأمد لتطوير مهاراتهم وإعدادهم لتولي مهام أكبر ومسؤوليات استراتيجية.

وتم اختيار الموظفين الـ 50 بناءً على إمكاناتهم العالية للنمو وتحقيق النجاح، وسيلتحقون بإحدى مسارات برنامج رؤية الأربعة، وهي Future Leaders، Rising Leaders، Transformational Leaders، Visionary Leaders، وذلك حسب مستوياتهم الوظيفية. بالإضافة إلى هدف البرنامج المتمثّل في تزويد الكفاءات الطموحة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في مجال العمل في القطاع المصرفي، فإنه يركز أيضاً على خلق مسار نمو مستمر لخريجيه، مما يمكنهم من تحمل مسؤوليات جديدة وأكبر وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في بنك برقان.

وعلى غرار أول نسختين من البرنامج، فقد تم تصميم النسخة الثالثة من “رؤية” بعناية استجابةً لأحدث التقنيات التي تشكل صناعة البنوك والتمويل، واحتياجات السوق المتطورة، وتطلعات الموظفين للتقدم المهني والنمو الشخصي. ولضمان تحقيق أقصى فائدة للكفاءات، يواصل البنك العمل على تطوير برنامج “رؤية” بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية المرموقة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “رؤية” يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية بنك برقان لتطوير رأس المال البشري، والتي تركز على العديد من البرامج وفرص النمو التي تلبّي احتياجات الموظفين المختلفة وأنماط تعلمهم المتنوعة. ويأتي ذلك كجزء من مهمة البنك لاستقطاب والاحتفاظ بأفضل الكفاءات في قطاع البنوك والتمويل في الكويت من خلال تقديم فرص على مدار العام للتطوير الشخصي والمهني. وبناء على هذه الجهود، وغيرها، فقد توّج بنك برقان بشهادة Great Place to Work® (أفضل بيئة للعمل) إلى جانب اختياره ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا، من مؤسسة أفضل بيئة للعمل® في الشرق الأوسط.

خريجي رؤية