الداخلية: إحباط محاولة تهريب نحو 160 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر

الداخلية: إحباط محاولة تهريب نحو 160 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس إحباط محاولة تهريب نحو 160 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة حاول أربعة أشخاص تهريبها إلى داخل البلاد عن طريق البحر.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون واستمرار اتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع التهريب والإتجار بالمواد المخدرة تم إحباط عملية التهريب وضبط أربعة أشخاص كانوا بصدد إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر بقصد الإتجار.

وأوضحت أنه تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.