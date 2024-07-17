مؤسسة التأمينات الاجتماعية تنجز 82 ألف معاملة في النصف الأول من 2024

مؤسسة التأمينات الاجتماعية تنجز 82 ألف معاملة في النصف الأول من 2024

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية اليوم الأربعاء إنجازها 913ر81 ألف معاملة في النصف الأول من العام 2024.

وكشفت إحصائية أصدرتها المؤسسة أنها استقبلت 490ر591 ألف مراجع في وقت بلغ عدد الشهادات الصادرة للأفراد 146ر173 ألف شهادة فيما بلغ عدد الشهادات الصادرة لأصحاب الأعمال 690ر42 ألف شهادة.

وقالت إن ما تم إنجازه من معاملات عبر القنوات الإلكترونية بلغ 546ر67 ألف معاملة منها 803ر9 ألف معاملة عبر البوابة الإلكترونية فيما تم إنجاز 609ر46 ألف معاملة عبر تطبيق التأمينات (ذخر) وإنجاز 134ر11 معاملة عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل).

وأشارت إلى إصدار 737ر530 ألف شهادة عبر القنوات الإلكترونية منها 703ر55 ألف شهادة عبر البوابة الإلكترونية و746ر88 ألف شهادة عبر تطبيق التأمينات (ذخر) و347ر373 ألف شهادة عبر تطبيق (سهل) كذلك 941ر12 ألف شهادة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية (الكيوسك).