وزارة الصحة تقدم دورة تدريبية لتطوير العنصر البشري بالتعاون مع جامعة تورونتو الكندية

أعلنت إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن دورة تدريبية بعنوان (تدريب مسؤولي التدريب) بالتعاون مع جامعة (تورونتو) في كندا وذلك ضمن رؤية تحقيق الريادة والتميز في أداء الكوادر التمريضية.

وأكدت مديرة إدارة الخدمات التمريضية بالوزارة الدكتورة إيمان العوضي في تصريح صحفي رؤية ورسالة الإدارة والبرامج والخطط المستقبلية في مجال التدريب وحرصها على عقد دورات تدريبية بشكل مستمر لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة والنهوض بالقطاع التمريضي.

وأشارت العوضي إلى أهمية تدريب أكبر عدد ممكن من الكوادر التمريضية بمختلف المجالات التخصصية لتنمية المهارات السريرية والفنية وتعزيز مهارات التواصل الصحي ومهارات الإدارة والقيادة والانخراط في مجال الأبحاث السريرية.

وبينت أن الفرق المدربة التي حضرت البرامج التدريبية ستتولى تدريب فرق أخرى جديدة في أماكن عملهم لضمان استمرار تحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد.

وذكرت أن هذه المبادرة تأتي في إطار استعدادات إدارة الخدمات التمريضية وبدعم من وزارة الصحة للتطوير والإشراف على البرامج التدريبية المقدمة وإعداد وعقد البرامج التدريبية المتخصصة.

وقدمت الدورة التي تستمر خمسة أيام الأستاذة الزائرة من جامعة (تورونتو) سمر سامي بحضور 26 مشاركا من مسؤولي التدريب في مختلف المستشفيات في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز).