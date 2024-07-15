جامعة عبدالله السالم تعلن قبول 1127 طالب وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات للعام الجامعي 2025/2024

اعتمد رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم بالتكليف الدكتور عادل عبدالله الحسينان أسماء الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المقبولين للعام الجامعي 2025/2024؛ بعد فتح باب تقديم طلبات الالتحاق يومي الأحد والاثنين 14 و15 يوليو 2024 للطلبة غير المقبولين والمنسحبين من بعثات وزارة التعليم العالي، والناجحين في الدور الثاني ليبلغ إجمالي عدد الطلبة المقبولين (1127) طالب وطالبة، موضحاً أنه تم إرسال إخطارات للطلبة المقبولين من الكويتيين وأبناء الكويتيات على بريدهم الإلكتروني.

وهنأ د. الحسينان الطلبة والطالبات المقبولين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الأكاديمية، مبيناً أن أعداد المقبولين للعام الثاني 2024/2025 من التشغيل الفعلي للجامعة قرابة ضعف عدد المقبولين في العام الماضي 2023/2024.

ولفت د. الحسينان إلى أنه بإمكان أبنائنا الطلبة الذين لم يلتحقوا بجامعة عبدالله السالم الاستفادة من الفرص التي توفرها مؤسسات التعليم العالي، ومشيراً إلى زيادة عدد مقاعد الطلبة المقبولين في بعض البرامج بجامعة عبدالله السالم مقارنة مع العام الماضي، وقد نتج عن الفرز توزيع الطلبة والطالبات على المقاعد المتاحة في البرامج المختلفة التي تقدمها الجامعة وهي كالتالي:

الكلية البرنامج العدد أقل نسبة قبول تفاضلية أقل نسبة قبول ثانوية كلية الهندسة والطاقة الهندسة البيئية والاستدامة 63 53.47 80.1 الهندسة الزراعية والموارد الحيوية 17 53.04 80.1 الهندسة الطبية الحيوية والآلات الدقيقة 180 53.04 80.32 هندسة الروبوتات والميكاترونكس 56 52.3 80.32 هندسة أنظمة الطاقة 180 52.3 80.05 هندسة وعلوم المواد 10 53.47 80.32 كلية الحوسبة والنظم هندسة البرمجيات 142 52.3 80.05 علوم البيانات والذكاء الاصطناعي 82 52.3 80.05 هندسة أنظمة الحاسوب 178 52.3 80.32 هندسة الأمن السيبراني 180 52.3 80.05 كلية إدارة الأعمال والريادة التسويق الرقمي 17 57.12 80.1 ريادة الأعمال والابتكار 18 56.32 80.1 إدارة سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية 4 58.86 80.1

وذكر د. الحسينان أن خطة التقديم على الثلاثة عشر برنامج التي تطرحها جامعة عبدالله السالم في كلياتها الثلاث (كلية الهندسة والطاقة – كلية الحوسبة والنظم- كلية إدارة الأعمال والريادة) مستمرة، حيث ستبدأ جامعة عبدالله السالم خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024 إلى يوم الخميس 18 يوليو 2024 باستقبال طلبات الفئات الأخرى من غير الكويتيين ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في دليل القبول لتحديد الرغبات، وسيسمح لهم باختيار الرغبات بعد اعتماد المستندات المطلوبة منهم في نظام التسجيل الإلكتروني:

https://aasu.edu.kw/admissions-fall-2024

مشيراً إلى أنه سيتم فتح فترة تحديد الرغبات للطلبة الأجانب والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2024 إلى يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، وذلك بعد اعتماد المستندات المطلوبة منهم في النظام ودفع رسوم التسجيل (15) د.ك.

موضحاً أنه على طلبة المدارس الإنجليزية المتوقع تخرجهم في أغسطس 2024 تسليم شهاداتهم الأصلية ومعادلة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية للجامعة خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم، وذلك لتحديد رغباتهم، وإتمام عملية القبول في الجامعة.

وفي ختام تصريحه نقل د. الحسينان تمنيات أسرة جامعة عبدالله السالم بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات الراغبين في استكمال مسيرتهم الأكاديمية، والاستفادة من الفرص التي تقدمها دولة الكويت في استكمال الدراسة الجامعية لأبنائها وبناتها الطلبة والطالبات، مثمناً للدولة حرصها على مستقبل أبنائها وبناتها الطلبة، والموارد والجهود التي تقدمها لتوفير الفرص الدراسية الجامعية سواءً في دولة الكويت أو خارجها. ‎