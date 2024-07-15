“معهد الأبحاث” يحصل على براءة اختراع في مجال دعم صناعة الدواجن وسلامة الأغذية

“معهد الأبحاث” يحصل على براءة اختراع في مجال دعم صناعة الدواجن وسلامة الأغذية

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن حصول مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع له على براءة اختراع لمشروع تطوير منتج حيوي جديد لدعم صناعة الدواجن وسلامة الأغذية في الكويت دون استخدام المضادات الحيوية وذلك عن طريق استخدام (البروبيوتيك).

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الفريق البحثي للمشروع كان بقيادة الباحثة تهاني السريع وبمشاركة الدكتورة حنان الخليفة والباحث حمد المنصور والباحث محمد كشك والدكتور ثنيان العنيزي والباحثة أنوار المطيري والباحثة حنان سلطان والباحثة هيا السليم.

وأوضح أن منتج (البروبيوتك) يتضمن خليطا من بكتيريا على شكل مسحوق يمكن إضافته إلى ماء أو طعام الدواجن لدعم صناعة وسلامة الأغذية ويعد أحد الطرق الآمنة كبديل للمضادات الحيوية للسيطرة على العدوى المسببة للأمراض المعوية.

وبين أن هذا المسحوق يعمل على تعزيز التوازن الميكروبي المعوي الحيواني وتحسين صحة الجهاز الهضمي للدواجن وزيادة إنتاجية اللحوم والبيض ومكافحة السالمونيلا وتحمل الظروف المناخية القاسية.

وذكر أن التجارب بينت فاعلية المنتج في الحفاظ على صحة الطيور وعدم نفوقها إذ ارتفعت المؤشرات الحيوية واكتسبت الطيور كتلة لحم عالية مع تحسن الطعم والجودة.

وأضاف أن الأثر الاستراتيجي المتوقع لهذا المشروع سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفي تحقيق نتائج مربحة في حال تطبيقه تجاريا.

وأكد المعهد أن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة لتطوير صناعة الدواجن في الكويت وتعزيز الاعتماد على منتجات محلية فعالة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة والمكلفة.