جامعة الكويت تبدأ عملية استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2025/2024

بدأت جامعة الكويت عملية استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2024/2025 إلكترونياً للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون، خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية وكذلك خريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (خريجي مدارس دولة الكويت فقط)، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2024/07/15 وحتى يوم الخميس الموافق 2024/07/25، كما أن صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية مفتوحة لاستقبال الراغبين في تقديم طلبات الالتحاق خلال الفترة 18-25-07-2024 أثناء ساعات الدوام الرسمي.

وفي هذا الصدد أعرب أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ. د. فايز منشر الظفيري عن شكره لعمادة القبول والتسجيل ممثلة بعميد القبول والتسجيل د. فاضل عزيز وإدارة القبول وإدارة العلاقات العامة والاعلام وإدارة الأمن والسلامة وجميع الإدارات المعنية لما أبدته من تعاون وتناغم فيما بينها لتيسير عملية الالتحاق بجامعة الكويت، واستقبال الطلبة الراغبين في الالتحاق وأولياء أمورهم، والإجابة عن جميع استفساراتهم، مؤكدًا حرص الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل على توفير الدليل المفصل لشروط الالتحاق والبرامج المتاحة للاختيار والفترات الجامعية المطلوبة، مشيرًا إلى المعرض الذي أقامته عمادة القبول والتسجيل في الآونة الأخيرة في مجمع الأفنيوز للوصول إلى الفئات المعنية بصورة مباشرة بالإضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات إلكترونياً.

وأضاف أ. د. الظفيري بأنّ هناك إرشادات واضحة ومذكورة في المواقع الرسمية للجامعة للفئات المستوفية لشروط الالتحاق مع الفترات الزمنية لقبول طلبات الالتحاق، مبينًا أنّه سيتم الإعلان عن عدد قبول الطلبة لعام 2025/2024 بعد الانتهاء من عملية القبول وذلك بناء على البرامج المتاحة التي تختلف شروطها من تخصص إلى تخصص آخر.

كما أشار أ. د. الظفيري إلى التخصصات الجديدة والمطروحة لعام 2025/2024 وهي تخصص التمريض التابع لكلية العلوم الطبية المساعدة، والذي أعادت جامعة الكويت طرحه استجابة لسوق العمل ولحل أزمة نقص الكوادر الطبية، متمنياً التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة الراغبين في الالتحاق في جامعة الكويت.