مرسوم بسحب الجنسية من 30 شخصاً

تتواصل الجهود الحكومية في شأن التدقيق في الجناسي، حيث صدر في «الكويت اليوم» المرسوم رقم 118 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من 30 شخصا، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وجاء في المرسوم، الذي صدر بتاريخ الثامن من يوليو أن السحب أتى بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024، وبناء على المادة (13/ 4) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء.