وزارة الصحة تعتمد قبول 282 موظفاً وموظفة في خطة البعثات والإجازات الدراسية لعام 2024-2025

أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد قبول 282 موظفاً وموظفة ضمن خطة البعثات والإجازات الدراسية والإيفاد لعام 2024-2025، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر الصحية في البلاد.

شملت الخطة مجموعة من التخصصات في مجالات الدراسات العليا للتخصصات الفنية والإدارية والهندسية، والبكالوريوس والدبلوم للتخصصات الفنية، وفي مجالات وتخصصات متعددة منها الطب الوراثي والصحة العامة والأشعة وعلم النفس الإكلينيكي والتغذية والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي والمختبرات والسمعيات والطوارئ الطبية وغيرها من التخصصات.

وإذ تهنئ الوزارة جميع المقبولين، وتتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية والعلمية، نوهت على أن الحضور وفق الجدول الزمني الذي يبلغ به عبر الإتصال، وذلك لضمان سير العملية بسلاسة وتنظيم.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة الدائم على تطوير المستوى الوظيفي والمهني والعلمي لكافة الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين، ويرفع من مستوى الرعاية الصحية في البلاد بشكل عام.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى دعم مزاولي المهنة وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات في مجالاتهم، مما يعزز من قدراتهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية، ويواكب التطورات العالمية في المجال الطبي، معتبرة هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء كفاءات وطنية تخدم البلاد، وقادرة على مواكبة التحديات الصحية المختلفة، ولضمان تقديم رعاية صحية متقدمة وشاملة لجميع أفراد المجتمع.