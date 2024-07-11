مجلس إدارة “التطبيقي” يوافق على مقترح قبول الطلبة غير الكويتيين للدراسة نظير رسوم مالية

مجلس إدارة “التطبيقي” يوافق على مقترح قبول الطلبة غير الكويتيين للدراسة نظير رسوم مالية

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مقترح قبول الطلبة غير الكويتيين للدراسة نظير رسوم مالية حسب الشواغر المتوفرة ووفق ضوابط ومعايير محددة.

وقال المدير العام للهيئة الدكتور حسن الفجام في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس إدارتها اليوم الخميس برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني إنه تم الموافقة كذلك على مقترح استكمال الطلبة المفصولين بسبب مدة البقاء أو انخفاض المعدل على نفقتهم الخاصة وفق ضوابط ومعايير محددة.

وأضاف الفجام أنه تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023-2028) التي تمت صياغتها بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعهد العربي للتخطيط.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية وضعت تنفيذا لرؤية (كويت جديدة 2035) في مجال التعليم والتدريب كما تم إقرار نظام الترقيات الجديد لأعضاء هيئة التدريس في الكليات الذي سيتم العمل به بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وأشار إلى أن من أبرز سمات نظام الترقيات الجديد التحول الكامل لنظام الترقيات الالكتروني والسماح بتقديم طلب الترقية قبل اتمام المدة القانونية بثلاثة شهور إلى جانب استحداث اللجنة المركزية لاعتماد الانتاج العلمي من خلال تحديد المجلات العلمية المعتمدة لنشر الأبحاث لاغراض الترقية وذلك لضمان الحيادية والموضوعية.

وأكد أهمية تشجيع ثقافة الاختراع العلمي إذ يمكن أن تشكل براءات الاختراع ما قد يصل إلى 20 بالمئة من إجمالي الانتاج العلمي المقدم للترقية كحد أقصى.

وذكر أن مجلس ادارة الهيئة اعتمد أيضا العديد من المقترحات ذات الأولوية إلى جانب اعتماد ترقية 13 عضو هيئة تدريس من كليات الهيئة المختلفة كما تمت الموافقة على توصيات لجنة بحث تسكين حملة الدبلوم من أعضاء هيئة التدريب بالهيئة المشكلة من قبل مجلس الإدارة حسب توصية مجلس الخدمة المدنية.

وأفاد الفجام بأن مجلس الإدارة أقر تشكيل لجنة استشارية لدراسة بعض الموضوعات العلمية والأكاديمية التي أنجزت من قبل المجلس برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور فايز الظفيري متقدما في الوقت ذاته بالشكر للوزير العدواني وأعضاء المجلس على تعاونهم ودعهم في إقرار وتنفيذ كل ما يصب في مصلحة التعليم التطبيقي والتدريب.