رجب طيب أردوغان

أردوغان: احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا مقلق

11 يوليو، 2024
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن احتمال نشوب “صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا مقلق”، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقال أردوغان الموجود في واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي إن “احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مقلق بلا شك”. وأضاف “يجب تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى هذه العاقبة”.

وقرر حلف شمال الأطلسي الذي يختتم اجتماعاته مساء الخميس في العاصمة الأميركية بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تعزيز مساعدته لأوكرانيا بإرسال مقاتلات وبطاريات مضادة للطائرات.

وردا على ذلك، قال الكرملين إن الناتو أصبح “منخرطا بشكل كامل” في الصراع في أوكرانيا، مضيفا أنه يدرس “تدابير” لاحتواء هذا “التهديد الخطر”.

وتحاول أنقرة البقاء على مسافة متساوية من موسكو وكييف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

المصدر
أ ف ب
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11 يوليو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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