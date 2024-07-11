رئيس الوزراء العراقي وسفير الكويت يؤكدان ضرورة مواصلة الحوار في قضايا الاهتمام المشترك

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وسفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج اليوم الخميس ضرورة مواصلة الحوار في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير الفرج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك جرى خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية في العاصمة بغداد حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك.

وأضاف أن اللقاء تخلله التأكيد على ضرورة مواصلة اللجان المشتركة اجتماعاتها لبحث القضايا والملفات التي تتطلب تفاهمات بما يضمن مصالح البلدين واستقرارهما.

وأشار السفير الفرج إلى أنهما بحثا ايضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري ومجالات حيوية أخرى.