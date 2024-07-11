رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني خلال استقباله سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج

رئيس الوزراء العراقي وسفير الكويت يؤكدان ضرورة مواصلة الحوار في قضايا الاهتمام المشترك

11 يوليو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وسفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج اليوم الخميس ضرورة مواصلة الحوار في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير الفرج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك جرى خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية في العاصمة بغداد حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك.

وأضاف أن اللقاء تخلله التأكيد على ضرورة مواصلة اللجان المشتركة اجتماعاتها لبحث القضايا والملفات التي تتطلب تفاهمات بما يضمن مصالح البلدين واستقرارهما.

وأشار السفير الفرج إلى أنهما بحثا ايضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري ومجالات حيوية أخرى.

المصدر
كونا
الوسوم
11 يوليو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف عدوان الاحتلال على غزة

8 يوليو، 2024

وزير الخارجية المصري: لن نقبل أو نسمح بإيجاد بديل لـ”أونروا” في غزة

8 يوليو، 2024

وزير خارجية مصر يدعو الاتحاد الأوروبي للاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية

7 يوليو، 2024

الرئيس المصري يدعو الى تكثيف المساعي السلمية لحل الأزمة السودانية

7 يوليو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى