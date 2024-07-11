الأرصاد الجوية: درجات الحرارة العظمى تتجاوز الـ50 والطقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس إن درجات الحرارة العظمى في البلاد تتجاوز الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق ليكون الطقس عموما في عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحارا ليلا.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على فترات متفاوتة بعد غد السبت مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية خصوصا على المناطق المكشوفة.

وأوضح القراوي أن الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و52 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 06 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 49 و53 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون شديد الحرارة ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.