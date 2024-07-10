بنك برقان: براك المطر يفوز بجائزة “Legend CIO” في قمة “World CIO 200”

أعلن بنك برقان عن تكريم السيد/ براك المطر، مدير عام – إدارة نظم المعلومات، بجائزة “Legend CIO” في فئة “مَن لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال تقنية المعلومات”. وجاء هذا التتويج خلال قمة “World CIO 200” لأكثر رؤساء تقنية معلومات تأثيراً على مستوى العالم في عام 2024.

وتعتبر هذه الجائزة المرموقة، التي أُعلن عنها في قمة “World CIO 200” – النسخة الكويتية، دليلاً على المستوى المهني العالي لأعضاء فريق الإدارة التنفيذية لبنك برقان، حيث يواصل البنك الاستثمار في القادة ذوي الرؤية والكفاءات الوطنية المتميزة ممّن يساهمون بفعالية في تشكيل صناعة الصيرفة والتمويل.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ براك المطر: “أشعر بفخر كبير لتتويجي بجائزة Legend CIO ضمن أعمال قمة World CIO 200، في ظل الدور المهم والمتنامي الذي تلعبه الرقمنة في قطاع المصارف. إن التحول التكنولوجي والرقمي الذي كان يعتبر في أحد الأيام دليلاً على قوة المؤسسات التي كانت تستشرف المستقبل، بات اليوم ضرورة لا غنى عنها لاستمرار تلك الشركات، فضلاً عن تحقيق النجاح”.

وأضاف: “نحن فخورون بجني ثمار تبنّي بنك برقان لاستراتيجية التحول الرقمي وحفاظه على مكانته في طليعة مؤسسات قطاع المصارف بالكويت. وفي الوقت الذي تعكس فيه الجوائز التزامنا الثابت بتطوير صناعة الصيرفة، نواصل – بكل فخر- تقديم تجربة بنكية متكاملة وسلسة تلبّي احتياجات العملاء وتساهم في رفع مستوى جودة حياتهم بشكل عام”.

وباعتبارها أكبر برنامج عالمي لتكريم رؤساء تكنولوجيا المعلومات وصنّاع القرار في هذا المجال، تقوم World CIO 200 لعام 2024 بجولة في أكثر من 50 دولة بين 30 مايو و18 سبتمبر المقبل، حيث تجمع الشخصيات الرائدة والمؤثرة في مجال تقنية المعلومات من مختلف الصناعات ممَن أظهروا نجاحاً كبيراً في قيادة التحول الرقمي وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية وتقديم قيمة مضافة لعالم الأعمال من خلال التكنولوجيا. على مدار الجولة، يجمع الحدث أكثر من 15,000 شخصية من رؤساء تقنية المعلومات و500 متحدث وقائد فكر، حيث تساهم جهودهم معاً في تشكيل صناعة تقنية المعلومات العالمية من خلال الحوار، وتبادل الرؤى التي تحدّد مسارات السوق، وتعزّز القدرة على استكشاف فرص التعاون.

وعقب اختتام الجولة الترويجية، سيتم اختيار 200 من رؤساء تقنية المعلومات ليتم تكريمهم بجائزة “World CIO 200” في الحفل الختامي للقمة الذي سيتم تنظيمه في جنوب أفريقيا خلال المدة من 16 إلى 18 سبتمبر، حيث سيحضر السيد/ براك المطر، في حال تم اختياره، لتسلّم الجائزة ممثلاً لبنك برقان،.

وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاق من فلسفته “أنت دافعنا”، يواصل بنك برقان مواءمة جهوده مع رؤيته ليكون البنك الأكثر حداثة وتقدماً في الكويت، من خلال الريادة في الابتكار وتبني التحول الرقمي كإحدى ركائز استراتيجيته للنجاح. وفي إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، قدم بنك برقان العديد من المنتجات والخدمات التي من شأنها تسريع تقديم الخدمات مع ضمان أعلى مستويات الأمان للبيانات.