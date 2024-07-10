بنك برقان يوقّع مذكرة تفاهم مع KFINCO ليكون الممثّل الوحيد لها في الكويت

أعلن بنك برقان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية لتمويل الإنشاءات Korea Finance for Construction (KFINCO)، ليصبح البنك الوحيد الممثل لهذه المؤسسة التعاونية الكورية الجنوبية في الكويت، كجزء من توسّعها الاستراتيجي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ووقّع المذكرة ممثلاً عن بنك برقان السيد/ طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، فيما مثّل KFINCO د. أونجاي لي، رئيسة مجلس الإدارة.

ووفقاً لاتفاقية الشراكة، سيقوم بنك برقان بتقديم خدمات الوساطة لـ KFINCO، حيث سيتولى البنك دور تمثيل الشركة في إصدار خطابات الضمان للمشاريع الإنشائية التي تمولها الشركة في الكويت استناداً إلى ضمانات متبادلة منها. ويأتي ذلك امتداداً لجهود بنك برقان المستمرة للمساهمة الفعالة في نمو وتطوير الاقتصاد الكويتي من خلال تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون التجاري في جميع القطاعات والصناعات.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ عبدالله معرفي، مدير عام- إدارة الخزينة: “نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة مرموقة مثل KFINCO والتي تمتلك سجلاً متميزاً في تسهيل إنجاز مشاريع إنشائية لأكثر من 66,000 شركة إنشاء كورية في جميع أنحاء العالم. بنك برقان ملتزم بالمساهمة في نجاح رؤية كويت جديدة 2035، ويُعتبر رائداً في جذب وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت، مما يضمن نمو اقتصادنا المحلي من خلال التنوع الصناعي والتوسع. وفي إطار هذه الاتفاقية، نتطلع إلى لعب دور حيوي في استقطاب مشاريع الإنشاء الضخمة التي تحسّن جودة حياة المواطنين وتعزز من مكانة الكويت كوجهة عالمية”.

وتُعتبر KFINCO، والمصنّفة عند الدرجة “A3” من قِبل وكالة موديز، مؤسسة تعاونية تابعة للحكومة وتشرف عليها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية. وتقدّم هذه المؤسسة خدمات التأمين وتوفير خطابات الضمان لأعضائها المملوكة لهم من شركات مقاولات كورية يصل عددها إلى 66,000، والتي بات بإمكانها المنافسة على الظفر بمشاريع إنشائية في الكويت بفضل خدمات الوساطة التي يقدّمها بنك برقان. وبموجب اتفاقية الوساطة مع بنك برقان، فإنه عندما تتقدم أي من تلك الشركات الكورية الراغبة في المنافسة على مشاريع إنشائية في الكويت بطلب للحصول على خطاب ضمان من KFINCO، فإن الأخيرة تقوم بدورها بمخاطبة بنك برقان لإصدار خطاب الضمان بعد تحويل الرسوم إليه، ومن ثم يقوم البنك بعد ذلك بإصدار خطاب الضمان للشركة في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل اتخاذ خطوات استباقية تهدف إلى تعزيز اقتصاد الكويت من خلال تسهيل التعاملات المالية للمستثمرين الأجانب في البلاد، وكذلك دعم ريادة الأعمال المحلية من خلال تقديم منتجات وخدمات مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.