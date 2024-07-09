مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 9 /7 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي:



أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في مستهل الاجتماع مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة التي قام بها وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيق الفريق الركن / عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له للبلاد يوم الأحد الماضي ، والتي تم من خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين وتفعيل الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم والتعاون الأمني بين الجانبين الكويتي والعراقي خاصة مجال تبادل المعلومات والخبرات بما يحقق الأمن والاستقرار لكلا البلدين.



كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علماً بفحوى مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع وزير الداخلية العراقي .



من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2023، وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي الجهاز بشأن التقرير السنوي للجهاز عن عام 2023 ، إضافة إلى نتائج أعمال الجهاز ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاعات الرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى نتائج دراسة ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية (2022 /2023)، إلى جانب توصيات الجهاز المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور .



وضمن هذا السياق أشاد مجلس الوزراء بجهود رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وقياديي الجهاز المخلصة وعملهم الدؤوب للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي .



وقرر مجلس الوزراء ، الآتي :-



1) تكليف كافة الوزارات والجهات الحكومية ( كل فيما يخصه ) بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير وموافاة الجهاز بتقرير دوري كل ثلاثة شهور بهذا الشأن .



2) تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء كل ثلاثة شهور يتضمن جهود الجهات الحكومية في تلافي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز .



وبمناسبة استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد 2024 /2025 قدم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني شرحاً لمجلس الوزراء عن آخر الأعمال التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد في مختلف المراحل الدراسية وفي جميع المحافظات، وكذلك بالترتيبات التي تم اتخاذها من قبل اللجان المختصة من أجل إعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس ومرافقها وكوادر التعليم والكتب الدراسية، وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود الطيبة التي تقوم بها وزارة التربية لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات للعام الدراسي الجديد .



من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص اللذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

المصدر مجلس الوزراء