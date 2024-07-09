رئيس قوة الإطفاء بالتكليف يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد التعاون بمجال الحماية المدنية

رئيس قوة الإطفاء بالتكليف يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد التعاون بمجال الحماية المدنية

بحث رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت آن كويستن اليوم الثلاثاء التعاون في مجال الحماية المدنية.

وقالت (الاطفاء) في بيان صحفي إن اللواء فهد استقبل كويستن ووفدا يضم مسؤولين من الإدارة العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي حيث تم بحث تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية والإطفاء وأطر تنميتها بين الجانبين بشأن الإستجابة للأزمات والكوارث والاستعداد لها بأحدث نظم وتكنولوجيا إدارة الحوادث.