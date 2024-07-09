“معهد الأبحاث”: دولة الكويت حريصة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بمجال إدارة الموارد الوراثية

أكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف الدكتور مشعان العتيبي اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد الوراثية بشكل مستدام ما يتوافق مع التزام الدولة بالزراعة المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العتيبي في (الملتقى الإقليمي التشاوري للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا) الذي تستضيفه دولة الكويت ممثلة بالمعهد بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التابعتين لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة (FAO).

وقال العتيبي إن الملتقى يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الكويت في مجال صون الموارد النباتية وتعزيز الأمن الغذائي المحلي والعالمي وفتح مجالات التعاون مشيرا إلى أن هذا الحدث الدولي سيضع الكويت كشريك رائد في الإدارة المسؤولة عن الموارد الوراثية النباتية في المنطقة.

وأضاف ان الملتقى يهدف كذلك إلى تعزيز مكانة دولة الكويت في مجال صون الموارد النباتية وتعزيز الأمن الغذائي المحلي والعالمي وفتح مجالات التعاون البحثي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

من جانبها ذكرت مدير برنامج التكنولوجيا الحيوية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتورة فضيلة السلامين في كلمة مماثلة أن المتلقى سيركز على مراجعة وتنقيح خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

وأشارت السلامين إلى أنه سيتم إنشاء لجنة وطنية للموارد الوراثية ووضع سياسات لتبادل الخبرات واستغلال الموارد الوراثية وتقاسم منافعها على المستويين المحلي والدولي.

وبينت أن أعمال الاجتماع الإقليمي التي تستمر حتى 11 من الشهر الجاري تؤكد اهتمام الدولة ومؤسساتها العلمية بحماية التنوع البيولوجي ودعم خطط الأمن الغذائي وحسن استخدام الموارد بالإضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية لبناء تعاون إقليمي أوثق وتقييم شامل للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.