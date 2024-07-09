“زين” عزّزت الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية

في مُبادرة توعوية فريدة من نوعها بالتعاون مع المركز العلمي، أبحرت زين إلى منطقة “الحالة” البحرية الواقعة في جنوب البلاد لتُشارك من خلالها الأجواء الصيفية الجميلة مع مُرتادي البحر، حيث انتهزت الشركة هذه الفرصة للتذكير بأهمية حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وتعزيز الوعي بأهداف الاستدامة.

خلال الفعالية، قام فريق زين والمركز العلمي بالتفاعل مع مُرتادي البحر وأصحاب اليخوت والقوارب وتذكيرهم بأهمية حماية البيئة البحرية، والحفاظ عليها من المخلّفات، وبالأخص حول المناطق التي تحتوي على الشعاب المرجانية، وذلك لترسيخ الوعي بأهداف الاستدامة وأثرها بتقليل آثار تغيّر المناخ.

وتشهد منطقة “الحالة” البحرية ظاهرة بيئية فريدة تتمثّل بظهور كتلة رملية أشبه بالجزيرة الصغيرة أثناء وقت الجزر، وتنغمر تحت الماء أثناء وقت المد، وهي من المناطق البحرية التي يُقبل عليها مرتادي البحر في الكويت، وانتهزت زين هذه الفرصة لمشاركتهم أجواء موسم الصيف من خلال التفاعل معهم، وتقديم الهدايا والمثلّجات للتخفيف من أجواء الطقس الحارة.

وتنظر زين إلى القضية البيئية بعين الأهمية لما لها من أثرٍ كبيرٍ على حياة الجميع، حيث تسعى رسالة الشركة الاجتماعية إلى تعزيز الوعي البيئي وتعزيز الإدراك بأهمية دور كُل فرد في حماية البيئة، وتقليل الاستهلاك، وتطبيق الترشيد وإعادة التدوير وغيرها من الممارسات المُستدامة التي تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ وحماية البيئة البرية والبحرية.

وتستمر زين بدعم مختلف الجهود لحماية البيئة عبر تعاونها مع المؤسسات والجهات التي تُشاركها الرسالة ذاتها، ومنها المركز العلمي – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، هذا بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات التطوعية مثل فريق الغوص الكويتي، الذي قامت بإهدائه قارباً جديداً مُجهّزاً بكامل المعدّات والأدوات لتنفيذ العمليات والمهام البحرية، حيث أسهمت هذه الشراكة برفع آلاف الأطنان من المُخلّفات الضارة، وحماية الآلاف من الكائنات البحرية.