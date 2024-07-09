وزير الصحة يعتمد لائحة خفض أسعار 209 دواء ومستحضر صيدلاني في القطاع الصحي الأهلي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي قراراً وزارياً يقضي باعتماد لائحة خفض أسعار 209 دواء ومستحضر صيدلاني في القطاع الصحي الأهلي، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

تضمن القرار تخفيض أسعار أدوية لعلاج الضغط، والسكر، ومضادات حيوية، وأدوية خفض الكوليسترول، ومسيلات للدم، ومضادات التشنجات، وغيرها من الأدوية الحيوية، استنادًا إلى تقرير لجنة تسعير الأدوية، والتي قامت بمراجعة شاملة لأسعار الأدوية لضمان تحقيق توازن بين توفير الأدوية بأسعار معقولة، و بين دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتخفيف العبء المالي على المراجعين، وضمان حصولهم على الأدوية الضرورية بأسعار مناسبة.

وتجاوزت نسبة خفض السعر لبعضها 60%؜ مقارنة مع السعر السابق، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يتيح للقطاع الصحي الأهلي فترة كافية للاستعداد وتنفيذ التخفيضات المطلوبة، كما ينص القرار على إضافة الأدوية والمستحضرات الواردة في اللائحة المرفقة به إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023، لضمان شمولية وتكامل الجهود المبذولة في هذا الصدد.