النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

وزير الداخلية يتلقى اتصالا من نظيره السعودي ليطلعه على مستجدات أحداث قضية العثور على جثة مواطنة

9 يوليو، 2024
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تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية السعودي والذي أبدى اهتمامه ومتابعته المباشرة لقضية العثور على جثة المواطنة في الصحراء القريبة من إحدى المناطق.

وتقدم الشيخ فهد اليوسف بالشكر والعرفان إلى نظيره السعودي على سرعة الاستجابة والقيام بما يلزم لحل القضية، وتثمين التعاون المثمر الذي قامت به السلطات السعودية.

المصدر
وزارة الداخلية
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9 يوليو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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