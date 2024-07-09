حملة “كان” تطلق برنامجا تدريبيا عن التشخيص المبكر للسرطان لأطباء الأسنان والرعاية الأولية

أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) برنامجا تدريبيا اليوم الثلاثاء عن التشخيص المبكر للسرطان لأطباء الرعاية الأولية وأطباء الأسنان يستمر حتى شهر ديسمبر المقبل بشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقال رئيس مجلس إدارة الحملة الدكتور خالد الصالح في تصريح صحفي إن (كان) تستهدف من البرنامج تدريب 900 طبيب وطبيبة منهم 400 طبيب أسنان على التقصي والكشف المبكر عن العلامات الأولية لسرطانات الفم والوقوف على أحدث ما توصلت إليه الاكتشافات العلمية والدراسات بهذا المجال.

وأضاف الصالح أن الحملة تستهدف كذلك تدريب 500 طبيب وطبيبة رعاية صحية أولية على قراءة العلامات الأولية لأورام الثدي والقولون والمستقيم والرأس والرقبة والغدة الدرقية وأورام البروستاتا.

وأوضح أن التقصي على العلامات الأولية أداة مهمة للتشخيص المبكر من الأطباء المدربين ومن شأنه سرعة تحويل الحالات المصابة إلى المتخصصين ما يعني سرعة تقديم المراحل العلاجية اللازمة ومعاناة أقل لمريض السرطان وتحقيق الهدف الأسمى برفع نسب الشفاء من الأمراض السرطانية.

وذكر أن البرنامج يتضمن أيضا تدريب المشاركين على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخصوصا مرضى السرطان لتعزيز الثقافة الصحية لدى مقدمي الخدمة في الكويت بجودة عالية سواء كانت الخدمات تقنية أم بشرية.

وأشار الصالح إلى تدريب 1475 طبيب أسنان و1533 طبيب رعاية أولية حتى شهر يوليو الجاري ضمن مبادرة (كان) “المهمة ذات الأولوية في التنفيذ” لما يحققه ذلك من نتائج إيجابية في تقليل نسب القدوم المتأخر علاوة على أنه من برامج التنمية الصحية المستدامة.

وأعرب عن الشكر لوزارة الصحة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي على رعايتهما برامج التنمية المستدامة في البلاد ولمعهد الكويت للاختصاصات الطبية دعمه هذا البرنامج التدريبي بنقاط التعليم الطبي المستمر.