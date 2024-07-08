وزراء الشؤون والصحة والأوقاف خلال الاجتماع

وزراء الشؤون والصحة والعدل والأوقاف يبحثون سبل التعاون في خدمة الأسرة والطفل والأمن الاجتماعي

8 يوليو، 2024
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عقد وزراء الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة و(الصحة) الدكتور أحمد العوضي والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اجتماعا لبحث سبل التعاون في مجال خدمة الأسرة والطفل.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي اليوم الإثنين إن الاجتماع الذي ضم الوزراء الثلاثة تناول “تشكيل فريق مشترك لبحث أوجه التعاون في خدمة الأسرة والطفل وتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي”.

وأوضحت (الشؤون) أن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الاجتماعي والإنساني لمؤسسات الدولة وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصلحة العامة.

المصدر
كونا
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8 يوليو، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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