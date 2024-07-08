الأبحاث العلمية: قبول 199 طالبا وطالبة في الدورة التدريبية الصيفية الـ45

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاثنين قبول 199 طالبا وطالبة في الدورة التدريبية الصيفية الـ45 منهم 152 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية و47 من المرحلة الجامعية للمشاركة في برنامج الدورة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية في المعهد طارق عرب في بيان صحفي إن دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد انتهت من إجراء المقابلات الشخصية للطلبة والطالبات المرشحين لهذه الدورة المقرر عقدها خلال فترة العطلة الصيفية من 14 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل.

ودعا عرب طلبة المرحلة الثانوية المقبولين إلى ضرورة التواجد بقاعة (الشيخ جابر الأحمد الصباح) في مقر المعهد الرئيسي بمنطقة الشويخ في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 14 يوليو الجاري وطلبة المرحلة الجامعية المقبولين في قاعة (المنهل) بمقر المعهد في تمام الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.