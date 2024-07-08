وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف عدوان الاحتلال على غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين على ضرورة تكثيف الجهود الساعية الى وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وانتهاكاته المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ان الوزير الصفدي شدد خلال اتصال مع نظيره الايرلندي ميهال مارتن على ضرورة ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع دون عراقيل.

وحذر من خطورة الإجراءات اللاشرعية التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في خرق فاضح للقانون الدولي ما يشكل تصعيدا خطيرا يقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وذكر البيان ان المباحثات تركزت على الأوضاع في الجنوب اللبناني حيث أكد الصفدي على ضرورة خفض التصعيد والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما ثمن وزير الخارجية الأردني مواقف إيرلندا الواضحة في الدعوة إلى وقف العدوان على غزة واعترافها بالدولة الفلسطينية ووقوفها إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي.