وزير الداخلية يبحث مع نظيره العراقي تعزيز العلاقات الأمنية والتعاون بين البلدين

وزير الداخلية يبحث مع نظيره العراقي تعزيز العلاقات الأمنية والتعاون بين البلدين

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الإثنين مع وزير الداخلية في جمهورية العراق الشقيقة الفريق الركن عبدالأمير الشمري سبل تعزيز العلاقات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف عقد اجتماعا في قصر بيان مع وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن شكره لوزير الداخلية العراقي على الدعوة التي وجهها له للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات معربا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش سبل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات لتعزيز التعاون الأمني بما يشدد القبضة الأمنية في التصدي لكل أنواع التهريب والتسلل عبر المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين.