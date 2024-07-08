اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزيرة الشباب

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين الاجتماع الأول للجنة المنظمة الكويتية العليا لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) المقرر أن تستضيفها الكويت بديسمبر المقبل وذلك بحضور أعضائها من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والاتحاد الكويتي للعبة.

وقال المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع إنه تم تحديد كافة الاختصاصات لأعضاء اللجنة الذين أبدوا استعدادهم للانتهاء من جميع الأعمال المنوطين بها وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف عبدالله أنه تم تشكيل المكتب التنفيذي للجنة العليا برئاسة الوزيرة الحويلة فيما سيكون هو نائبا للرئيس وعضوية كل من وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف الديحاني.

وذكر أن فريق العمل الخاص بالتجهيز للبطولة قطع شوطا مهما في تلافي معظم ملاحظات لجنة تفتيش اتحاد كأس الخليج العربي في جولاتها السابقة على أن يتم الايفاء بباقي الملاحظات خلال الفترة المقبلة مؤكدا الحرص على إنجاح هذا التجمع الرياضي الخليجي الذي يحظى باهتمام رسمي وشعبي خليجي كبير.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتنظيمية قبل الزيارة الأخيرة للجنة المقرر لها سبتمبر المقبل لاعتماد الملاعب التي ستقام عليها المباريات وأيضا ملاعب التدريب وأماكن الإقامة مفيدا بأن المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل الأمور المتعلقة بالبطولة.

وبين أن البطولة ستكون محط أنظار الدول الخليجية بصفة خاصة والدول العربية والآسيوية بصفة عامة كونها تعد كرنفالا رياضيا خليجيا منوها بحرص الوزيرة وجميع أعضاء اللجنة العليا على تذليل كافة الأمور لتنظيم نسخة مميزة لهذه البطولة العريقة.