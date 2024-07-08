أول عربية في لجنة تحكيم روسية دولية

ترشيح المهندسة الكويتية جنان الشهاب لتكون احد المحكمين في لجنة التحكيم الدولية لمنافسة Horizon 2100 التي انطلقت بالتزامن مع المهرجان الدولي للشباب في سوتشي – روسيا الى الان. وكانت الشهاب قد شاركت كعضوة في لجنة التحكيم الدولية برئاسة د. أوسوكينا لڤوڤنا رئيس مجلس مركز نمذجة المستقبل في موسكو.

حيث ان الترشيح والتزكية للمهندسة الشهاب جاءت بعد النظر في العديد من المرشحين للتحكيم وتم ترشيحها من قبل سفير روسيا الاتحادية في الكويت فلاديمير جيلتوف لما يجسد حرص السفارة على تمكين الشباب الكويتي.

اكدت المهندسة جنان الشهاب ان هذا الترشيح يعد مسؤولية كبيرة وتحدي جديد في مسيرتها العلمية و يعد ايضا مبعث فخر واعتزاز كبيرين لها وتقدير مهم للشباب الكويتي المبدع. واضافت الشهاب ان هذه اول مشاركة دولية لها كمحكمة في منافسة عالمية وهي Horizon 2100. وجائت مشاركتها برعاية شركة اجيليتي اللوجستية والتي كانت داعمًا لها في مسيرتها.

وعن المنافسة، فهي عن رؤية الشباب وابتكاراتهم لما قد يصل اليه العالم في سنة 2100.

موقع المنافسة ومعلومات المحكمين الدوليين http://www.futurible.space/en/experts/