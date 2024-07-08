وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الـ”أونروا” في مخيم النصيرات

8 يوليو، 2024
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ”أونروا” في مخيم النصيرات بقطاع غزة والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من النازحين الفلسطينيين الأبرياء.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أن استمرار استهداف مقرات الوكالة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر دليلا صارخا على استخفاف هذه القوات بالأمم المتحدة ووكالاتها وقرارات مجلس الأمن.

وجددت الوزارة مطالبات دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها كما تشدد على أهمية محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.

المصدر
وزارة الخارجية
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8 يوليو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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