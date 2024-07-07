وزير خارجية مصر يدعو الاتحاد الأوروبي للاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية

دعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي اليوم الاحد الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية كي تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبدالعاطي من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأعرب عبدالعاطي عن تقدير مصر للمواقف الإيجابية التي يتبناها بوريل بشأن الأوضاع في المنطقة وخاصة الأزمة في غزة وتطلعه لمواصلة العمل مع الاتحاد من أجل إيقاف الحرب الدائرة في القطاع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة. واكد عبدالعاطي حرص مصر على التنسيق المستمر مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاستقرار ونزع فتيل الأزمات الخطرة التي يواجهها الشرق الأوسط حاليا.

وشدد على الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة بينها وبين الاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة والتعجيل بصرف الحزم التمويلية المرتبطة بها. وقال المتحدث ان الجانبين أكدا خلال الاتصال الحرص المشترك لتنفيذ مسار رفع العلاقات بين مصر والاتحاد إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

واضاف ان الاتصال تناول الترحيب بالزخم والنجاح الذي حققه مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي الذي عقد يومي 29 و30 يونيو الماضي باعتباره إحدى أولى الفعاليات الرئيسة للشراكة الاستراتيجية الجديدة والذي نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأهمية مصر كمقصد مهم للاستثمارات الأوروبية. واشار الى ان الجانبين أعربا عن تطلعهما لمواصلة التشاور والتنسيق تنفيذا لما تضمنه الإعلان السياسي المشترك حول الارتقاء بالحوار السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.